S kolom sorodnika mlatil po glavi

V noči na 16. 7. so policisti PP Novo mesto posredovali v naselju Pot v Gaj, kjer naj bi prišlo do pretepa. Takoj so se odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora med 54-letnim in 39-letnim moškim, ki sta v sorodu. Mlajši je starejšega z lesenim kolom večkrat udaril po glavi in ga huje poškodoval. Žrtev so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

