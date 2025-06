S kolesom se je zaplezal, gorski reševalci nato doživeli pravo adrenalinsko dogodivščino

Začetek poletne gorniške sezone še posebno občutijo gorski reševalci, ki delujejo na najbolj obiskanih turističnih destinacijah. Tuji turisti, navdušeni nad našo čudovito naravo, se vse prevečkrat lotevajo tur in dejavnosti, ki jim niso kos, zato se intervencije tam kar vrstijo. Podvigi ljubiteljev aktivnosti na prostem, tako imenovanih outdorovcev, postajajo vedno bolj nenavadni in bi jih večkrat lahko uvrstili v rubriko Saj ni res, pa je.

Tako so gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Bohinj predvčerajšnjim reševali tujega kolesarja, ki se je namenil spustiti s planine Četeže v Srednjo vas in je pri tem slepo sledil aplikaciji v svojem telefonu. Na koncu se je s kolesom zaplezal v nevarnem skalnem pobočju. A ne le kolesar, tudi gorski reševalci, ki so se takoj podali na pomoč, so po njegovi zaslugi doživeli pravo adrenalinsko dogodivščino.

Vseeno vas čisto resno prosimo, da takega početja ne posnemate.

Takole je eden od bohinjskih gorskih reševalcev opisal dogajanje na Facebookovem profilu GRS Bohinj: »Ni pomembno, koliko časa si v družini gorskih reševalcev, da ti je jasno, da te nič ne sme presenetiti. In se je zgodilo – rojstvo novega športa, če se lahko zaradi srečnega konca 'kolesarske' dogodivščine malo pošalimo. Graben, kjer svojo pot vtira potok Ptonc, ne velja ravno za kolesarski raj. V kakšnem kilometru dolžine se namreč spusti za okoli 300 metrov. Vmes je kar nekaj skokov, kjer voda tvori slapove, za nameček pa je graben precej neugodno prepreden z bolj ali manj strohnelim drevjem. Kot bi velikani tam igrali mikado, da si boste lažje predstavljali. Sicer na trenutke prav romantična kulisa, a vse skupaj ni prav nič varno že za peš, kaj šele s kolesom.«

Po večurnem iskanju so z vrvno tehniko iz grabna potegnili tudi kolo.

V prav ta konec se je v sredo odpravil tuj avanturist in na srečo se je vse skupaj končalo le s poškodbo rame, po večurnem iskanju pa so gorski reševalci z vrvno tehniko iz grabna spravili tudi kolo, ki je »junaku« ušlo čez skalne skoke.

»Ni kaj, gospa Fortuna včasih piše zanimive zgodbe s srečnim koncem in se lahko zaradi tega iz vsega skupaj tudi malo pošalimo. Vseeno pa vas čisto resno prosimo, da takega početja ne posnemate, saj morda prav vaš nevidni varuh takrat pogleda stran in vas bomo morali svojcem vrniti v tisti, vsem tako neljubi črni vreči. Pamet v glavo in ne zgolj v telefon,« po njihovi zadnji intervenciji opozarjajo bohinjski gorski reševalci.