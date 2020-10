S kokainom bi zaslužili 800 tisoč evrov

Večmesečna preiskava

Ljubljančan je kokain nabavljal pri svojem tri leta starejšem sorodniku, po naših podatkih polbratu.

4

kilograme kokaina so skupaj zasegli osumljencem.

14 kaznivih dejanj

Ko so avstrijski kriminalisti v začetku lanskega leta prijeli 57-letnega slovenskega državljana, pri katerem so našli več kot kilogram kokaina, se jim še sanjalo ni, da bodo njihovi slovenski kolegi v tej povezavi razkrili celotno kriminalno združbo. Slovenec, ki je imel stalno prebivališče v Avstriji, je zapel in priznal, da je drogo kupil v Mariboru. Prodajalec naj bi bil njegov 44-letni znanec.O razkritju so severni sosedje obvestili svoje slovenske kolege in stekla je večmesečna kriminalistična preiskava ter naposled obrodila sadove. Z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov so slovenski policisti ugotovili, da je 44-letnik kokain kupoval od 37-letnega Ljubljančana. V intenzivni preiskavi so kriminalisti opravili več zasegov kokaina in uspelo jim je ugotoviti, da je 37-letni Ljubljančan kokain nabavljal pri svojem tri leta starejšem sorodniku (po naših informacijah polbratu).Po spremljanju osumljencev so mariborski kriminalisti s pomočjo ljubljanskih kolegov zbrali zadostno število dokazov, da so lahko minuli ponedeljek izvedli zaključno akcijo. Trem osumljencem so odvzeli prostost in jih vtaknili v policijsko pridržanje. Med hišnimi preiskavami so osumljencem zasegli skupno več kot kilogram kokaina, več kot 75.000 evrov gotovine, manjše količine različnih drugih prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu, pištolo s strelivom in različne pripomočke za preprodajo prepovedanih drog.Od začetka preiskave leta 2019 so kriminalisti osumljencem zasegli skupno skoraj štiri kilograme kokaina. Z uspešno prodajo omenjene količine bi osumljenci na črnem trgu lahko zaslužili približno 200.000 evrov, če upoštevamo, da se cene na trgu gibljejo okrog 50 tisočakov za kilogram kokaina. Če pa bi osumljenci povečali količino kokaina z dodajanjem drugih snovi (s štirih na osem kilogramov), kot je v tej branži običajno, bi v žep pospravili približno 800 tisočakov. »Vse seveda ob predpostavki, da je cena kokaina 100 evrov na gram,« je pojasnilz mariborske policijske uprave.Vse tri osumljence so možje v modrem predvčerajšnjim s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 14 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog ter prometa z njimi odpeljali pred preiskovalnega sodnika. Dvojica osumljenih pa se je pred njim morala zagovarjati še zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Sodnik je zoper vse tri odredil pripor.