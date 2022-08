S kijem skoraj ubil bivšo in psa

Leta 2017 so mariborski policisti kar dolgo iskali pogrešanega, šlo je za 42-letnega Mehmetija Šočrija. Pozivali so vse, ki so domačina nemara opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, naj jih nemudoma obvestijo. A že nekaj dni pozneje so javnost ponovno seznanili: »Iskanje pogrešanega je preklicano: oseba je v tujini in ni bila žrtev kaznivega dejanja!«

Rešili so ji življenje

Mehmeti Šočri je nekdanjo partnerico napadel iz maščevanja. FOTO: Policija

Natančno pet let pozneje, bilo je konec letošnjega aprila, so morali mariborski policisti ponovno oprezati za Mehmetijem Šočrijem. Iskalno akcijo so namreč začeli takoj po tistem, ko so prejeli poziv mimoidočega občana, ki je v Ljubljanski ulici na Taboru sredi belega dne videl pretresljiv dogodek, v katerem je moški, šlo pa je za Mehmetija Šočrija, s kijem za bejzbol napadel in brutalno pretepel 34-letnico, ki je sprehajala psa. Napadalca je mimoidočemu resda uspelo pregnati in spraviti v beg, a je ta, kot se je kmalu izkazalo, žensko že tako hudo poškodoval, da so se za njeno življenje potem na vse kriplje borili tudi v mariborskem kliničnem centru. Naposled jim je uspelo in rešili so ji življenje.

Dober opis pa je policiste potem že kmalu pripeljal tudi na sled osumljenemu Šočriju in odvzeli so mu prostost. Lahko so izvedeli, da sta bila 34-letnica in 47-letnik v bistvu nekdanja partnerja in da naj bi šlo pri napadu za maščevanje in ljubosumje. Kot tudi da je bila ženska medtem že nekaj časa v novi zvezi in da je nekaj zverinskih udarcev s kijem dobil tudi pes.

Po treh mesecih in pol

V nadaljevanju so osumljenca kazensko ovadili zaradi poskusa umora. Preiskovalni sodnik je sledil zahtevi tožilstva in zoper Mariborčana odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, saj se je v kriminalistični preiskavi izkazalo, da sta bila v ozadju napada, kot rečeno, maščevanje in ljubosumje ter da napadalec te 34-letnice že dlje ni pustil pri miru.

Napadalec se bo za poskus umora, kot kaže, izognil zaporu. FOTO: Uroš Hočevar

Toda kakšno kaznivo dejanje si bo zaradi tega grozodejstva nakopal napadalec, ki je na svojo žrtev takrat potuhnjeno počakal v zasedi, je seveda vznemirjalo in zanimalo številne. Na ta odgovor pa so morali še malo počakati, pravzaprav so morali nanj čakati tri mesece in pol, toliko časa je preiskovalo tudi mariborsko tožilstvo.

2017. je bil med pogrešanimi.

In ko se je slednjič razvedelo, je pravzaprav sledilo presenečenje, to pa zato, ker je tožilstvo po končani preiskavi namesto obtožnice raje vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstveni ustanovi.

In če bo sodišče temu predlogu, za katerega smo izvedeli včeraj, sledilo, osumljeni napadalec za poskus umora ne bo odgovarjal kazensko, temveč bo moral zgolj na obvezno psihiatrično zdravljenje, in sicer na forenzični oddelek psihiatrije, a ne več kot za pet let. Pri tem zakonodaja tudi določa, da bo moralo sodišče vsakokrat po preteku šestih mesecev odločati, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu zanj sploh še potrebni.