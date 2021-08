S kar 2,5 promila sedel v avto in peljal

Brežiške policiste so v četrtek okoli 12.30 obvestili o nevarni vožnji 44-letnega voznika audija med Cirnikom in Slovensko vasjo. Vijugal je po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,23 miligrama alkohola (okoli 2,5 promila). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: