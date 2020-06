S helikopterjem v bolnišnico

Poškodovanega Madžara so iz vode rešili kopalci in ga naložili na sup.

»A veš tista, ko najdeš zadnji parking in ga za mišjo dlako noter spraviš. Isto Golica danes s policijskim helikopterjem, bravo, ekipa, desetka za stil in pomoč planincu,« so na Policijski upravi Kranj v svojem slogu komentirali podvig posadke s helikopterjem letalske policijske enote z dežurno ekipo gorske reševalne službe na krovu, ki je v soboto ob 13. uri odhitela h Koči na Golici, kjer je planinca obšla slabost.Kot je poročal republiški center za obveščanje, so obolelega na kraju dogodka oskrbeli z medicinsko pomočjo in ga prepeljali v bolnišnico na Jesenice.Zvečer so morali reševalci še enkrat v akcijo, saj se je ob 21.40 blizu Pristovškega Storžiča v občini Jezersko izgubil planinec. »Reševalci GRS Jezersko so ga našli in nepoškodovanega na klasični način pospremili v dolino,« so pojasnili pristojni.V soboto se je na Gorenjskem zgodila še ena nesreča, pa ne gorska, temveč letalska, saj je v Bohinjsko jezero strmoglavil madžarski jadralni padalec. Zgodila se je ob 11.22, poškodovanega Madžara pa so iz vode rešili kopalci in ga naložili na sup. »Pripadniki ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj, gorski reševalci GRS Bohinj, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in PGD Bled ter potapljači PRS Bled so ga prepeljali do brega in ga oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Bohinj in Bled. Zavarovali so kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanca,« je poročal republiški center za obveščanje. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana.