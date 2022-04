S helikopterjem iskali voznika, prijeli 29 tujcev

Ljutomerski policisti so včeraj med varovanjem državne meje na relaciji Krapje–Veržej opazili vozili tujih registrskih oznak. Izsledili so ju in poskušali zaustaviti, vendar se voznika na njihove znake nista odzvala in sta poskušala pobegniti s kraja.

Voznik osebnega vozila, belgijskih registrskih oznak, je v naselju Stara Nova vas zaradi neprilagojene hitrosti v križišču zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v robnik pločnika. Po trčenju je s kraja pobegnil, vendar so ga policisti kmalu našli in prijeli. Kot so ugotovili, je 25-letni moldavijski državljan vozil neregistrirano vozilo, v katerem je prevažal 11 tujcev, državljanov Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Za povzročitev prometne nesreče so mu izdali plačilni nalog.

Voznik drugega osebnega vozila, bolgarskih registrskih oznak, pa je v naselju Bunčani zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in trčil v ograjo. Voznik je s kraja pobegnil. Kljub obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter slovenske policije, ga niso izsledili. Na kraju so prijeli 10 državljanov Indije in dva državljana Bangladeša.

Moldavijskemu državljanu so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (308.čl. KZ-1) odvzeli prostost, s kazensko ovadbo bo priveden k preiskovalnemu sodniku.

V večernem času istega dne so na območju Šafarskega prijeli še šest tujcev, državljanov Afganistana, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo.