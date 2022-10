S fiktivnimi računi do 2 milijončkov

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sredi septembra zaključili del obsežne kriminalistične preiskave in na specializirano državno tožilstvo podali kazenski ovadbi zoper sedem fizičnih oseb. Utemeljeno jih sumijo storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Sumijo jih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.



»Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi iz dveh gospodarskih družb z območja Policijske uprave Maribor v letih 2016 in 2017 odredili več plačil prejetih fiktivnih računov podjetij iz tujine. S sodelovanjem in pomočjo slovenskega državljana in štirih tujih državljanov so vsa prejeta denarna sredstva takoj zatem dvigovali z bančnih računov,« pojasnjuje Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.



S kaznivimi dejanji so si osumljenci pridobili protipravno premoženjsko korist na škodo ene od gospodarskih družb v višini okoli 480.000 evrov, na škodo druge gospodarske družbe pa v višini okoli milijona in 450.000 evrov.