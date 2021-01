S čudežnimi kapljicami ropajo gluhe

Lažna znanstvenica ponuja čudežne kapljice. FOTO: zajem zaslona

Boris Horvat Tihi: »Nobene kapljice ne morejo povrniti sluha.« FOTO: Urška Cimperšek

Kot so nam že za "čudežne" kapljice MMS pojasnili na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, sta vsakršno oglaševanje in prodajanje nekega izdelka v smislu čudežnega zdravila zavajajoča in nedovoljena. "Po naših izkušnjah v primeru izdelkov, ki se prek spleta oglašujejo kot čudežna zdravila, podatki o ponudnikih večinoma niso razvidni, spletne strani pa so registrirane v tujini. V takšnih primerih pozovemo registrarje spletnih strani, da sporno vsebino odstranijo, na spletni strani JAZMP pa z namenom ozaveščanja potrošnikov objavljamo tudi obvestila o zavajajoče predstavljenih izdelkih," so pojasnili.

Izdelek, ki ga nikar ne kupujte, opozarjajo pri ZDGNS, so tudi kapljice Auresoil Sensi Secure, oglaševane v zelo nerodni slovenščini kot »nova metoda slušne regeneracije, ki spodkopava trg. Številni strokovnjaki iz otolaringologije po vsem svetu nimajo nobenih dvomov: razvoj te inovativne formule je dosegel dolgo pričakovani obrat. Izdelek lahko regenerira celoten ušesni kanal in je boljši od slušnega aparata.« Izdelek po promocijski ceni 59 evrov, znižani s 107 evrov, je mogoče kupiti le na uradni spletni strani proizvajalca, kjer je mogoče videti tudi priporočila specialistov s področja otorinolaringologije, ki se pojavijo samo na fotografiji z manekenskim stasom in z neberljivim podpisom.

Nedavno smo v Slovenskih novicah objavili članek o sprevrženi in nezakoniti prodaji kapljic MMS (Miracle Mineral Solution). Kot so jih oglaševali in prodajali po spletu, naj bi »čudežne« kapljice lahko rešile življenje ob mnogih boleznih, od raka do avtizma, delovale naj bi tudi na novi koronavirus.Kljub opozorilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da so celo strupene, so po spletu še kar naprej krožili sporni oglasi, vse dokler se nismo obrnili na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki je nato vendarle ukrepala in po uradni dolžnosti začela postopke.Po naši objavi so se na nas obrnili z Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) in opozorili, da so še vedno v prodaji podobne »čudežne« kapljice, ki lažno obljubljajo povrnitev sluha že po 28 dneh jemanja. Podpredsednik ZDGNSje zgrožen ob tem nedopustnem zavajanju, saj je vsakemu jasno, da nobene kapljice ne povrnejo sluha.Opisal nam je pravo kalvarijo, ki so jo imeli na ZDGNS predlani, ko so neuspešno želeli preprečiti, da bi se oglasi za lažne čudežne kapljice širili po medijih in po spletu pa tudi po pošti. Kljub temu da se je obrnil na vse odgovorne institucije v državi, zadevo prijavil državnim inšpektorjem in na oglaševalsko razsodišče, je bilo vse zaman. Po spletu je še vedno mogoče naročiti številne »čudežne« izdelke, ki povrnejo sluh.»To je pravi kriminal, žrtev, ki tem 'lepo' napisanim in s 'strokovnimi' mnenji podprtim reklamam nasedejo, pa je absolutno preveč! Noben naš trud ni prav veliko pomagal, saj je naročnik oglasov za te 'čudežne kapljice' podjetje s Kajmanskih otokov, plačnik pa podjetje iz Paname. Na Tržnem inšpektoratu so nam pojasnili, da ne morejo voditi postopka proti podjetjem s sedežem v tujini, če sicer ne poslujejo v Sloveniji. To je absurdno! Oglasov v medijih sicer po našem ukrepanju ni bilo več, so pa ostali na spletu,« nam razloži Boris Horvat Tihi.Osebno ga najbolj jezi, da država v obliki vseh inšpekcij, kar jih ima, nikakor ne more preprečiti sporne prodaje teh in podobnih izdelkov. Kot predsednik odbora naglušnih pri ZDGNS in kot dolgoletna težko naglušna oseba težko razume lažno in škodljivo oglaševanje.»Še najbolj me žalosti, da gre v tem primeru za dobičkarsko izkoriščanje invalidnosti. Nobene kapljice ne morejo povrniti sluha, tako kot slepim ne vida in paraplegikom gibanja. Vsi, ki so nasedli tem oglasom in kapljice kupili, so bili razočarani in zgroženi. Razumem pa, da ljudje iščejo rešitve in nasedejo. V tistem prvem obdobju ob izgubi sluha se človek oprime vsake bilke, samo da ni treba nositi slušnega aparata. Pri nas še vedno velja, da je slušni aparat sramotno nositi. Ampak ko ga nekdo končno le začne uporabljati, mu je potem zelo žal, da se ni že takoj odločil zanj. Da je žalost še večja, tudi država nima nič od tega biznisa. Plačila so prefinjeno speljana tako, da se od prodaje ne odvaja nobenega davka, vsaj v primeru prodaje po PTT je bilo tako.«Leto dni po bitki ZDGNS s prodajalci, ki brezsramno kujejo dobiček na račun invalidov, je na spletu še vedno mogoče dobiti številne izdelke, ki vzbujajo lažno upanje, priporočajo pa jih lažni zdravniki.Tako na primer izdelek Nutresin Herbapure Ear, ki »vrne sluh v 28 dneh«, še vedno oziroma tako kot lani, priporoča, znanstvenica na področju avdiologije iz neodvisnega Inštituta za sluh znanega strokovnjaka prof., eksperta na področju molekularne biologije. Seveda že bežen pregled spleta pokaže, da ne znanstvenica Močnikova ne profesor Kotnik in ne inštitut ne obstajajo.Kot piše v oglasu, je profesor Kotnik »za svoje najnovejše odkritje dobil nominacijo za mednarodno nagrado na področju zdravljenja sluha, ki jo priznava Central Hearing Institute. Metoda profesorja se v svojem delovanju zanaša na moč narave in neoperacijski tretma za sluh. Po njegovi zaslugi postanejo slušni aparati nepotrebni. Kot rezultat raziskovalnega dela je nastal učinkovit preparat za sluh Nutresin Herbapure Ear v kapljicah.«Močnikova v oglasu še zatrjuje, da so kapljice namenjene vsem, ki se želijo znebiti neudobnega in dragega slušnega aparata, in da so bili učinki jemanja kapljic po 28 dneh presenetljivi, saj si je kar 99,6 odstotka oseb vrnilo dober sluh. Zato seveda priporoča vsem, naj nikakor ne oklevajo in naj si vendar vrnejo sluh z nakupom kapljic po akcijski ceni, znižani z 59 na 39 evrov. Doda tudi, da je zaradi razvoja inštituta profesorja Kotnika olje dostopno samo prek spleta.Boris Horvat Tihi opozori na še en sporni izdelek, ki ga oglašujejo po spletu in iščejo žrtve med gluhimi in naglušnimi. To so cenovno ugodni slušni aparati, ki se pojavljajo na spletni strani http://www.slusni-aparati.eu/.»Ob nakupu teh lažnih slušnih aparatov gre za stran vržen denar in za veliko zavajanje. To je namreč le navaden ojačevalec zvoka, ki nima nobene zveze s slušnimi aparati. Vsaka naglušna oseba ima specifično okvaro sluha in vsak slušni aparat mora biti ustrezno nastavljen na podlagi avdiograma s strani specialista, ki jasno pokaže, kje ga je treba nastaviti. Samo ustrezno nastavljen slušni aparat pomaga, drugače lahko le škoduje.«