S čokoladami se je specializirani tatič Boštjan spravil v zapor

Boštjan Janić vsekakor ni nepopisan list, kar se tiče izvrševanja kaznivih dejanj. V zadnjih 15 letih je bil že večkrat obsojen za različna kazniva dejanja, od tatvin, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami do goljufije.

Nazadnje je bil zaradi velike tatvine obsojen leta 2022, leto kasneje mu je koprsko okrožno sodišče izreklo enotno zaporno kazen v višini petih let in dveh mesecev. To je že prestal. Iz zapora je bil predčasno odpuščen 22. novembra 2024, a se je le dva meseca zatem spet vrnil na stara pota.

V priporu

»Kazniva dejanja izvršuje kontinuirano in pri njih vztraja, ne glede na to, da je bil že večkrat kaznovan, kar kaže na njegovo brezkompromisnost in vztrajnost,« je poudarila tožilka Jerneja Pielick, ki je zaradi tega vztrajala pri zahtevi, da do pravnomočnosti sodbi še naprej biva v priporu. V njem se je znašel 28. aprila, ker je najprej 3. februarja zagrešil poskus nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine, nato pa marca in aprila (skupaj je bil takrat dna delu štirikrat) še nadaljevano kaznivo dejanje tatvine.

Tistega februarskega dne je hotel na silo, z uničenjem ključavnice, vstopiti v dve ljubljanski stanovanji. V prvo mu ni uspelo in ostal je praznih rok. V drugo, na Ziherlovi ulici, mu je z neznanim pajdašem uspelo vdreti, a kaj ko ju je kmalu zalotila lastnica stanovanja. Brez plena sta se pognala v beg.

En mesec kasneje je Janić srečo poskusil s tatvinami po trgovinah v Ljubljani. Sedmega marca se je odpravil v Lidl na Celovški cesti. V zgornji del oblačil je skril 14 čokolad znamke Milka ter še eno čokolado druge znamke. Devetnajst dni kasneje je na enak način v trgovini Tuš na Dunajski cesti skril 22 čokolad Milka. Tretjega aprila je stopil še v Hofer na Poljanskem nasipu in tam v nahrbtnik stlačil pet gelov za pranje znamke Ariel. Čez sedem dni je v Mercatorju na Podutiški cesti v nahrbtnik zložil sedem paketov tunine znamke Rio Mare in dvanajst paketov kave Barcaffe. Od nobene tatvine na koncu ni imel ničesar, saj je bilo ukradeno blago vrnjeno trgovinam. Skupno bi jih sicer lahko oškodoval za 512 evrov.

Janić je včeraj pred ljubljansko okrožno sodnico Ano Klampfer Binder priznal krivdo in obžaloval, da je spet izvrševal kazniva dejanja. Pojasnil je, da je bil že v celoti dogovorjen za delo v Švici, kjer bi na strehah polagal sončne celice. A kaj, dodaja 48-letnik, ko je to dano in lepo priložnost za zaslužek nato zapravil s tatvinami »in sebe s tem zakopal«.

»Res želim končati izvrševanje kaznivih dejanj in zaživeti normalno življenje. Mislim, da je to zadnjič, da se vidimo na sodišču,« je sklenil. Sodnica mu je na koncu izrekla le en mesec nižjo zaporno kazen, kot jo je predlagala tožilka. V zaporu bo moral odsedeti enotno zaporno kazen v višini 16 mesecev (deset mesecev za poskus nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine in sedem mesecev za nadaljevano kaznivo dejanje tatvine).