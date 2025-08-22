Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil prvi teden po koncu letošnjih pravosodnih počitnic v znamenju predobravnavnih narokov v odmevni kazenski zadevi - umora Satka Zovka v hudodelski združbi.

Njen vodja, tako tožilstvo, naj bi bil Dino Muzaferović Cezar, ki naj bi ne samo naredil načrt Zovkove likvidacije, ampak tudi svojim podrejenim razdelil naloge.

Da to ni res, so ta teden poleg Muzaferovića pred sodnikom Gorazdom Fabjančičem poleg njega že zatrdili Jaka Bergant, Rroland Cretu, Osman Koštić in Vili Sušnik.

V njihovi družbi se je v isti obtožnici znašel tudi Boban Stojanović, a ne zaradi umora, temveč domnevnega trgovanja z drogo, česar je med drugim obtožena tudi prej omenjena peterica.

»Ker gre za vsebinsko in dokazno tako povezani zadevi, bi imela njuna nadaljnja ločena obravnava za posledico podvajanje izvajanja vseh dokazov in nepotrebno obremenjevanje sodnih, tožilskih in tudi kapacitet obrambe,« sta tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar to pojasnili v obtožnici.

Stojanović je najel stanovanje na ljubljanskih Črnučah, kjer so 5. decembra aretirali tudi Muzaferovića. Foto: Dejan Javornik

Stojanović se je danes prav tako odločil, da krivde po obtožbi ne prizna. Tožilki mu očitata, da je skupaj z Muzaferovićem, Bergantom, Cretujem in Koštićem na dan aretacije Muzaferovića, Berganta in Cretuja, to je 5. decembra lani, v stanovanju bloka na Cesti Ceneta Štuparja v Ljubljani zaradi prodaje hranil 1.022,12 gramov kokaina, 1.989,30 gramov morfina in 6.191,60 gramov snovi, ki vsebuje morfin.

V fiat puntu v garaži na Topniški ulici v Ljubljani pa med drugim 999.83 gramov kokaina in 999,23 gramov snovi, ki vsebuje heroin.

V isti zasedbi, a brez Koštića, naj bi v stanovanju na Topniški ulici v Ljubljani hranil še 15,07 gramov konoplje, 452,29 gramov kokaina in 950,56 gramov snovi, ki vsebuje morfin.

Obtožen je še, da je sam, in sicer na Resljevi v Ljubljani, zaradi nadaljnje prodaje hranil še 3.266,34 gramov snovi, ki vsebuje prepovedano drogo heroin, 950,18 gramov prepovedane droge kokain ter 280,96 gramov snovi, ki vsebuje prepovedano drogo morfin.

Najel Cezarjevo skrivališče

Stojanović je sicer povezan tudi z že prej omenjenim stanovanjem na Cesti Ceneta Štuparja. Oktobra lani ga je, tako tožilstvo, namreč najel. Lastnik stanovanja je v preiskavi povedal, da je konec novembra nato opazil nenavadno visoko položnico za ogrevanje, zaradi česar se je 28. novembra napotil do stanovanje ter o tem obvestil Stojanovića.

Tega takrat ni bilo doma, je pa lastnik pred vrati stanovanja zaslišal ropot sesalca. Pozvonil je in vrata mu je odprl moški, star okoli 30 let, ki ni znal govoriti ne slovensko ne srbohrvaško. Ker je imel ta moški v žepu cigarete, ga je opozoril, da je v stanovanju kajenje prepovedano.

Satko Zovko je bil umorjen 29. novembra lani.

No, naslednjega dne, torej na dan umora Satka Zovka, je šel lastnik ponovno do stanovanja. Takrat je tja prišel tudi Stojanović in ga tudi odklenil. Muzaferovića in Cretuja so policisti v istem stanovanju aretirali 5. decembra v spektakularni policijski akciji.

»Stojanović torej ni le najel konkretnega stanovanja, ki je služilo kot skrivališče Muzaferoviću in Cretuju ter kot skladišče za prepovedano drogo, temveč je imel tudi redne neposredne kontakte z Bergantom, ter je s prepovedano drogo tudi rokoval (jo hranil, pakiral, tehtal, ipd.),« v obtožnici zapišeta tožilki.

Tožilki Špela Brezigar (na fotografiji levo) in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik

Stojanović je bil edini, ki se je v preiskavi zagovarjal. Povedal je, da je na Resljevi, kjer živita tudi njegova žena in hčerka, res hranil najdeno prepovedano drogo, a ne zato, da bi jo prodajal. Kar se tiče droge, ki naj bi jo hranil skupaj s soobtoženimi, pa je dejal, da ne ve, kako so se njegove sledi znašle na »tistih vrečkah« oziroma na vrečah ali ovojih s prepovedano drogo.