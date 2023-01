S ceste po brežini

V ulici Cesta v Rečico sta v petek ob 5.56 trčili osebni vozili. Voznik je izsilil prednost pred voznico, ta se je lažje ranila. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in odstranili vozila s cestišča. Reševalci so dva ranjenca oskrbeli na kraju dogodka.

V petek nekaj minut po polnoči so policisti v Novi Gorici ustavili in kontrolirali 42-letnega italijanskega voznika osebnega avta. Odredili so test alkoholiziranosti (bil je negativen), nato še hitri test na mamila, tega pa je odločno odklonil, prav tako je odklonil strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Italijanu so prepovedali nadaljnjo vožnjo in podali predlog na sodišče.

Na cesti od Jezera proti Podkraju je v četrtek okoli 19.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila. Ugotovili so, da je zaradi neprilagojene hitrosti in pod vplivom alkohola (napihal je 1,41 promila) izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča po brežini navzdol. V nesreči se je lažje ranil. Povzročitelju so odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Na območju Škofje Loke je okoli 15.20 voznica z osebnim avtom trčila v osebni avtomobil voznika pred seboj. Okoliščine kažejo na prekratko varnostno razdaljo. Izdali so ji plačilni nalog.

Policisti so ju izsledili

Ob 15.20 je bila prometna nesreča na Dolinski v Kopru. Policisti so ugotovili, da je 89-letni voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo pred seboj, to je peljal 59-letnik. Slednjega je odbilo še v vozilo 48-letnika. Ta je poklical policijo, saj sta prva dva zapustila kraj dogodka. Policisti so ju izsledili in za 59-letnika ugotovili, da mu je prenehala veljavnost vozniškega izpita. Obema je bil izdan plačilni nalog za različne prekrške.

V Ulici Pariške komune, v bližini križišča z Beograjsko ulico, sta bila v prometni nesreči ob 14.30 udeležena peška in neznani voznik belega osebnega avta, ki je na prehodu za pešce trčil vanjo, jo ranil in pobegnil. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošajo neznanega voznika in morebitne očividce, naj pokličejo na tel. št. (02) 450-20-30 ali 113 oziroma se zglasijo na PPP Maribor, Ptujska cesta 117.

V Ulici heroja Staneta v Žalcu sta ob 11.53 zaradi izsiljevanja prednosti trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje in PGD Žalec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri prenosu ranjenca do reševalnega vozila, s katerim so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.

Okoli 7. ure je zaradi tovornega vozila (cisterne) italijanske registracije nastal zastoj na obvozni cesti med Kobaridom in naseljem Trnovo ob Soči (blizu kampa). Voznika ni bilo za volanom, so ga pa bovški policisti pozneje izsledili na območju naselja Srpenica. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so 46-letnemu italijanskemu vozniku izdali plačilni nalog.

Pozitivna na kokain

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so 6 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so enega spravili v treznilnico. V petek ob 1. uri so pri Kopru ustavili 27-letnega voznika, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kokain. Uro zatem so ustavili še 24-letnega voznika, pri katerem je bil hitri test prav tako pozitiven na kokain. V četrtek okrog 22. ure so mariborski policisti ustavili voznika osebnega vozila, ta je napihal 1,79 promila.

V Krškem so nekaj pred 22. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avta in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus: 25-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, ga je odklonil. Avto so mu zasegli. V Bertokih je ob 17.50 voznik z osebnim avtom zapeljal s ceste v jarek. 74-letnemu vozniku so odredili preskus alkoholiziranosti, pokazal je 1,62 promila.

V Kopru so zasegli vozilo 82-letnemu vozniku, ker je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so imeli okoli 16.40 na območju Kranja v postopku 46-letnega voznika, ki je vozil osebni avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preskus alkoholiziranosti pa je odklonil. Avto so mu zasegli. Vozniku, ki je na območju Celja vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli vozilo. Prav tako še dvema na novomeškem območju. Vse čaka sodnik.