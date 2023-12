S ceste je vozilo trčilo v drevo, se prevrnilo na streho in obstalo na travniku

V nedeljo popoldan ob 18.02 je pri naselju Vrh pri Šentjerneju v občini Šentjernej osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drevo, se prevrnilo na streho in obstalo na travniku.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa ob rob cestišča.

Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Novo mesto.