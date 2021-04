S celjskega sodišča izdajal zaupne podatke kriminalcem?

Kriminalisti so po neuradnih informacijah spletnega časnika Večer v današnji hišni preiskavi na celjskem okrožnem sodišču iskali dokaze o tem, da naj bi tamkajšnji zaposleni izdajal zaupne podatke s sodne preiskave kriminalnemu podzemlju. Omenjeni zaposleni naj bi imel namreč dostop do računalniške baze z zelo zaupnimi podatki o osumljenih.



Zaposleni naj bi tako imel dostop do podatkov o odredbah za hišne preiskave ter o odredbah o izvajanju posebnih prikritih ukrepov zoper osumljene, kot so tajno prisluškovanje telefonom, tajno sledenje in drugo. Ta uslužbenec sodišča, ki je kot strojepisec zaposlen na sodni preiskavi, naj bi zaupne podatke kriminalnemu podzemlju izdajal v zameno za plačilo, piše Večer na spletni strani.



Kriminalisti so hišno preiskavo zjutraj najprej opravili na domu osumljenega v okolici Rogaške Slatine, po končani preiskavi so okoli 13. ure prišli na njegovo delovno mesto na celjsko okrožno sodišče. Hišne preiskave naj bi potekale tudi na naslovih drugih osumljencev na celjskem območju.



Na celjski policijski upravi so za časnik potrdili, da kriminalisti in policisti danes na območju njihove uprave izvajajo več operativnih aktivnosti z različnih področij njihovega dela. »Ker so hišne preiskave in ostale aktivnosti še v teku, vam več podatkov še ne moremo posredovati,« so zapisali.

