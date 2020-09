S 26-letnikom in z 18-letnikom je hudo

Včeraj nekaj čez 13. uro so celjski policisti zunaj naselja Straže obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodovala sopotnica v osebnem vozilu. Voznica (44) osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Mislinje proti Slovenj Gradcu, je v blagem desnem ovinku, zunaj naselja Straže, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljala na levosmerno vozišče, nato pa je vozilo zdrselo z vozišča. Pri tem se je hudo poškodovala 48-letna sopotnica, ki je sedela zadaj. Voznica in 25-letna sopotnica na sprednjem sedežu sta se poškodovali lažje.



Okoli 20. ure sta se v prometni nesreči zunaj naselja Muta poškodovali dve osebi. Voznik (26) osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Mute proti Dravogradu, je zunaj naselja Muta zapeljal na levosmerno vozišče in trčil v 18-letnega voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti. V čelnem trčenju sta se oba voznika hudo poškodovala.



Nekaj čez polnoč pa so prometno nesrečo s hudimi poškodbami obravnavali še zunaj naselja Sele. Voznik (24) osebnega vozila je vozil iz smeri Slovenj Gradca proti Kotljam. V blagem levem ovinku je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča. V prometni nesreči se je 25-letna sopotnica hudo poškodovala, voznik ter sopotnika, oba stara 20 let, pa lažje.