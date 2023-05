Rus in Romuna prevažali ilegalce

Policisti so tudi te dni imeli opravka s tihotapci ilegalnih prebežnikov. Tako so med kontrolo prometa na Obrežju v ponedeljek po 14. uri ustavili kombi s španskimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da državljan Rusije v njem prevaža šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Prav tako na območju Obrežja so pred 17. uro ustavili romunskega voznika osebnega avtomobila z italijanskimi registrskimi oznakami. Državljan Romunije je v vozilu prevažal tri Iračane, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljani Turčije, Iraka, Nepala, Pakistana in Eritreje so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Rusu in Romunu so odvzeli prostost in jima zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije in državljani Iraka še potekajo, so še dodali na policiji.

Policisti celjske policijske postaje za izravnalne ukrepe so dopoldne v Arji vasi ustavili 40-letnega romunskega voznika kombiniranega vozila, ki je prevažal 10 ilegalnih prebežnikov, in sicer državljane Nepala, Pakistana in Eritreje. Voznika so pridržali, v nadaljevanju ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Vseh deset tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito.