»Vsekakor smo bolj zadovoljni s to odločitvijo kot s tisto iz lanskega leta. Gre za etapno zmago. A postopek se nadaljuje.« S temi besedami je Aleksander Pevec komentiral razveljavitev skoraj petletne zaporne kazni njegovemu klientu, ruskemu državljanu Alekseju Konjaškinu, ki že dlje živi v Sloveniji. Naši organi pregona so ga vzeli na piko zaradi domnevnega ogrožanja kibernetske varnosti. Oktobra lani je bil spoznan za krivega treh različnih kaznivih dejanj. To je nadaljevanega kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, kaznivega dejanja izdelovanja in pridob...