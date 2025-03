Rupnik pred vatikansko sodišče

Nekdanji jezuit Marko Rupnik, ki je obtožen zlorab redovnic, bo moral stopiti pred vatikansko sodišče. Vodja dikasterija za nauk vere, argentinski kardinal Victor Manuel Fernandez, je v petek potrdil, da trenutno poteka izbira treh neodvisnih sodnikov. Ob robu predstavitve papeževe knjige Naj živi poezija v Rimu je dejal, da dikasterij za nauk vere »išče sodnike, ki morajo imeti določene lastnosti, glede na to, da gre za medijski primer«. Kot je pojasnil, bodo to posamezniki zunaj dikasterija. Namignil je, da so nekateri kandidati že določeni, vendar morajo še potrditi njihovo razpoložljivost.

Vatikanski dikasterij za nauk vere je januarja zaključil preiskavo. Fernandez je po poročanju katoliškega spletnega portala Crux dejal, da je njegov oddelek opravil študijo in zbral vse informacije, zdaj pa mora ustanoviti sodišče. Rupniku naj bi sodili zaradi duhovne zlorabe. Novembra lani je Fernandez dejal, da vatikanska delovna skupina preučuje možnost, da bi duhovna zloraba v cerkvenem pravu postala formalizirano kaznivo dejanje in ne le oteževalna okoliščina drugih kaznivih dejanj.

Kazniva dejanja naj bi izvajal v 90. letih prejšnjega stoletja. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters

Odprava zastaranja

Rupnik je obtožen, da je v začetku 90. let prejšnjega stoletja izvajal spolno in psihično nasilje nad najmanj dvajsetimi ženskami, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval, Vatikan pa jo je medtem že razpustil. Skupina redovnic skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, vendar je dikasterij za nauk vere v Vatikanu po preiskavi odločil, da so obtožbe zoper Rupnika zastarale.

Papež Frančišek pa je oktobra lani dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda Rupnikov primer, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo. Rupnik, ki so ga zaradi več obtožb o spolnih in psihičnih zlorabah redovnic izključili iz reda jezuitov, je po poročanju skupine katoliških novinarjev že več tednov v nunskem samostanu Montefiolo v osrednji Italiji, približno 70 kilometrov od Rima. Skupina katoliških novinarjev je v začetku marca v prispevku na spletnem portalu časnika La nuova bussola quotidiana poročala, da je Rupnik v samostanu benediktinskih sester Priscille skupaj z majhno skupino nekdanjih jezuitov iz Centra Aletti, ki ga je ustanovil in vodil do izbruha škandala, in da si je tam uredil udobno stanovanje. Kot so ugotovili, je v samostanu ostalo le še nekaj redovnic, ki pa se že pripravljajo na selitev v drugo hišo v mestu San Felice Circeo v provinci Latina v regiji Lazio v osrednji Italiji.

V samostan, ki so ga nekoč upravljale nune, se je torej naselila majhna skupina nekdanjih jezuitov, ki jih vodi hudih spolnih zlorab obtoženi pater Rupnik, z nunami so prebivali, jedli z njimi v isti jedilnici in narekovali pravila v samostanu. Kot ugotavljajo avtorji reportaže, je bil samostan Montefiolo rezidenca, ki so jo jezuiti iz centra Aletti že poznali in obiskovali kot udeleženci duhovnih vaj. Oseba, ki je vodila duhovne vaje in niti ni preveč v zakulisju selitve skupine jezuitov, je kardinal ​Angelo De Donatis, nekdanji generalni vikar papeža za rimsko škofijo. Kardinal velja za velikega Rupnikovega zaščitnika, ki je podrobne obtožbe proti izločenemu slovenskemu jezuitu zavrnil kot obrekovanje in dosledno hvalil neoporečnost centra Aletti, medtem ko so Rupnikove žrtve prosile za resnico in pravico.