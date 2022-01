Rumeni jopič krivdo zavrača

»Nisem kriv,« se je na okrajnem sodišču včeraj izrekel 31-letni Urban Purgar iz Vnanjih Goric, sicer privrženec rumenih jopičev in glede na objave na družabnih omrežjih tudi poveličevalec Hitlerja. Tožilstvo mu v obtožnem predlogu očita, da je v sostorilstvu z neznano osebo resno zagrozil zoper življenje in telo Nikiti Xeverju, zaradi česar se je ta ustrašil za svoje življenje.

To naj bi storil 4. septembra 2020 ob 10.30, ko naj bi mu pred infekcijsko kliniko zagrozil z besedami: »Udaril bi te! Ubil bi te, mamu ti j..., če ti pridem na dom!« Med grožnjami naj bi neznani sostorilec oškodovanca porinil s kolesa, tako da je padel po tleh. Obstaja tudi posnetek dogajanja na youtubu.

Obdolženec v vlogi novinarja NTA na protestih v Ljubljani 2. julija FOTO: Blaž Samec

Purgar je bil v zagovoru zelo zgovoren. Najprej je zanikal očitke iz obtožnega predloga in zatrdil, da mu ni zagrozil, da ga bo ubil, temveč ga je oškodovanec tako izzival z besedami »udari me«, da mu je rekel, da če ga bo udaril, ga bo ubil. S tem je ciljal na njegovo starost in konstitucijo, kajti po njegovi oceni je Xever star okoli 60 let in tehta okoli 65 kilogramov, medtem ko sam meri 180 centimetrov in ima 105 kilogramov.

»Je pa res, da sem mu j... mater. Ne vem, zakaj bi se me bal. Potem ko me je prijavil, smo se na njegovo željo dobili na kavi, kjer se mi je opravičil, za to imam priče. Še objeti me je hotel, pa sem mu rekel, da se z njim že ne bom objemal. Poleg tega mi je razložil celotno svojo zgodbo, kako mu je umrl oče in se ne razume s sinom. Od takrat sem ga na protestih srečal vsaj desetkrat, vedno je on stopil do mene,« je povedal Purgar.

Tistega dne je odšel na protivladni shod pred infekcijsko kliniko. Tam je bilo od 70 do 100 ljudi. »Tja sem šel, ker so me ljudje opozorili, da pred OŠ v Grosupljem straši otroke, da bodo umrli, če bodo nosili maske. Poleg tega snema otroke v nakupovalnih centrih in jih ogovarja. Potem pa to v živo predvaja na facebooku,« je navajal obdolženi in dodal, da so ga ljudje sicer prijavili policiji, a da ta itak nič ne naredi.

Od septembra v zaporu Včeraj se je sojenje po tistem, ko je oktobra na sojenje prišel v spremstvu pravosodnih policistov – Purgar je namreč 20. septembra nastopil zaporno kazen na Povšetovi zaradi večinoma premoženjskih kaznivih dejanj –, a brez zagovornika, le začelo. Zaprosil je namreč za brezplačno pravno pomoč, v zadevi ga tako zastopa odvetnica Mateja Gregorčič.

Še več, Xever je bil po njegovih besedah tisti, ki mu je grozil, kar naj bi dokazoval posnetek zaslona, ki ga je Purgarju posredoval Anis Ličina večer pred dogodkom. »Rekel sem mu, naj Nikiti reče, da mu prepovedujem, da snema otroka. Ličina mi je poslal posnetek zaslona njegovega sms-sporočila, v katerem je zapisal: 'Ga peče? Ha, ha, ha, kok ga peče. Nabijem ga na kolac!'«

«Policistu, ki je shod varoval, sem rekel, da se grem pogovorit z njim, pa je rekel, da okej, če ne bo nasilja. Zraven je bil moj prijatelj Predrag Tomič, ki je vse dogajanje tudi posnel. Potem me je pa tako provociral, da sem znorel, vse je bilo v afektu. Ven sem padel. A mi policaji niso napisali niti kazni za kršenje javnega reda in miru,« je razlagal in zatrdil, da moškega, ki ga na posnetku porine s kolesa, sploh ne pozna.

Obtoženi ne razume, zakaj bi se ga oškodovanec bal, če se mu je celo opravičil za prijavo policiji.

»Ko sva s Predragom zapustila kraj dogodka, je nekaj čas hodil z nama, po naglasu bi rekel, da je en Dolenjček,« je razlagal. Povedal je tudi, da ga marca ni bilo na sodišče, ker mu je Xever obljubil, da bo obtožni predlog umaknil. A očitno ga je prijavil še za eno kaznivo dejanje, ki je, kot je pojasnila tožilka Anja Savič, še v predkazenskem postopku.