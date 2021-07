Iz doma starejših občanov v Kranjski Gori je neznano kam peš odšel 82-letnik.



Potem ko je policija pozvala občane, če so ga videli, so preklicali iskanje.



Sporočili so, da so pogrešanega našli živega in zdravega.





Komentarji: