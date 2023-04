Rožle ni zbil srne, zbil je Marjana. Pokojnega našli šele čez štiri dni za cesto

»Krivde po obtožbi ne priznam,« je bil na novomeškem sodišču kratek 34-letni Rožle Grintal s Potovega Vrha pri Novem mestu. Ker si očitno ne želi medijske pozornosti, je imel na glavi čepico, čez obraz pa kirurško masko, kakršne smo morali nositi med epidemijo covida. Na sodnijo je prišel iz ljubljanskega pripora, kjer čaka na sojenje zaradi hude prometne nesreče, v kateri je umrl 49-letni Marjan Bevc. Slednjega so našli šele štiri dni po nesreči, Grintalu pa zdaj tožilstvo očita povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in zapustitev poškodovanega v nesreči. Za prvo dejanje je zagrožena kazen do 8 let zapora, za drugo do 5 let. Na hodniku je bilo slišati ponudbo 6 let in 5 mesecev zapora, kar pa je za obtoženega očitno odločno preveč.

Odkril ga je dron

Štiri dni so domači, prijatelji in policisti oktobra lani iskali Marjana Bevca. Kot bi se v zemljo vdrl: ni ga bilo, čeprav so v več akcijah pregledali širše območje Brezja pri Trebelnem, kjer je živel z bratom. Od doma je odšel v petek zvečer, našli so ga v torek zjutraj s pomočjo drona ob hitri cesti Novo mesto–Trebnje pri priključku za Karteljevo oziroma Kamenje, in sicer pet metrov od cestišča, v grmovju. Hitro se je izkazalo, da je bil žrtev prometne nesreče, in klobčič se je začel odvijati. Policisti so prišli na sled storilcu, danes 34-letnemu Grintalu, ki je imel svoj v nesreči poškodovan avto parkiran v Trebnjem, pokrit s ponjavo, brez stranskega ogledala, to so našli na kraju nesreče.

»Pri pregledu smo ugotovili, da se poškodbe na vozilu ujemajo z najdenimi sledmi na kraju nesreče, k vozilu pa je prišel tudi lastnik oziroma voznik avta, ki je zbil pešca. Preiskava je pokazala, da je pogrešani 49-letnik v petek zvečer hodil ob robu ceste, kjer ni pločnika, po pravi strani, svetil pa si je z mobilnim telefonom,« je dan po najdbi trupla povedal Aleš Burgar, pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto.

Da je prav Grintalov passat zbil nesrečnega Bevca, govorijo tudi sledi laka vozila na pokojniku, povzročitelj nesreče pa je prav tako priznal, da se je tistega večera peljal po cesti, kjer je hodil Bevc. Cesto še kako dobro pozna, tam pa še nikoli ni srečal kakšnega pešca. Menda naj bi se tistega večera začela spuščati tudi megla. Kot je povedal v preiskavi, je čutil trk, tudi vetrobransko steklo je bilo razbito, zato je nekaj deset metrov od kraja trka ustavil in šel pogledat, kaj je zbil; prepričan je bil, da je zadel divjad. Še posvetil je čez ograjo, a videl ni nič.

Je truplo skril?

Poškodbe, ki jih je dobil Bevc, so bile hude. Šlo je za obsežne poškodbe glave in prsnega koša, umrl pa ni v trenutku, ampak v največ petih minutah po nesreči. Je pa zanimiva ugotovitev izvedenca za raziskavo prometnih nesreč Ivana Kambiča. Ta je ocenil hojo pešca kot pravilno: ob levem robu ceste med 20 in 80 centimetri od roba vozišča. Nesreča se je zgodila na preglednem delu ceste, izvedenec pa je opozoril na položaj pokojnega ob najdbi, ki nikakor ne ustreza nastanku in poteku prometne nesreče. Pokojni je imel namreč roke ob telesu, truplo pa je bilo za grmom. Glede na to, da ga policisti niso premikali, se postavlja vprašanje, kdo ga je dal v tak položaj.

30 tisočakov zahteva brat pokojnega.

Policisti so že več dni vodili obsežno iskalno akcijo, a jo je zmotil oziroma zavedel Bevčev telefon. Tega je namreč ob trku odbilo stran od pokojnega, naprej po cesti, kakšni dve uri pozneje pa ga je nepoškodovanega in s prižgano svetilko našel voznik, ki se je z avtom peljal po cesti, in ga odnesel domov. Policisti so tako dobili lokacijo mobilnega telefona na območju Novega mesta, ne pa tam, kjer ga je pogrešani izgubil in kjer se je zgodila nesreča. Pozneje so telefon zasegli, najditelj pa je povedal, kje ga je našel, in na podlagi kraja najdbe so možje v modrem začeli preiskavo širšega območja.

Ker so torej povzročitelju prometne nesreče stopili na prste šele štiri dni po dogodku, lahko le ugibamo, v kakšnem stanju je vozil Grintal. V preiskavi so nekaj o okoliščinah povedali tisti, ki so ga tistega večera videli: popil je vsaj tri piva, kar pomeni, da ni vozil trezen.

Nevaren in že obsojen

Redko se zgodi, da preiskovalni sodnik za povzročitelja prometne nesreče odredi pripor, kot ga je v tem primeru. A tu gre za hudo predkaznovanost. Leta 2018 je bil Grintal obsojen zaradi nevarne vožnje, saj je decembra 2016 pijan povzročil prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Obsojen je bil na zaporno kazen, a jo je izvršil z delom v splošno korist. Konec leta 2020 je vozil pijan (kar 1,02 mg alkohola), okrajno sodišče v Novem mestu pa mu je aprila 2021 izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo izvršitve s preizkusno dobo enega leta. A očitno ga niti to ni izučilo, zato je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu, kamor je odšel teden dni po tragični nesreči.

Ali je povzročitelj Marjanovo truplo po nesreči skril za grm?

Ker torej Rožle Grintal krivde ni priznal, bo potrebno sojenje, ki bo potekalo pred senatom, je pa njegov zagovornik Matjaž Medle sodnici mag. Romani Rački Strmole predlagal neposredno zaslišanje obeh izvedencev, s čimer je soglašala tudi tožilka Barbara Prevolšek Rajić. Med drugim naj bi se izvedenec medicinske stroke izrekel o vplivu alkohola na hojo, menda naj bi bil ob nesreči tudi pokojni pod vplivom alkohola. Brat pokojnega je vložil premoženjskopravni zahtevek za 30.000 evrov.

