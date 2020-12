Roparji so jo ranili

Lastnica je v poznih večernih urah klet zaklenila in vanjo nevede zaprla

vlomilca.

Žagal pot na prostost

Že pred kratkim smo poročali o četverici neznancev, ki so se v okolici Idrije med ropom starejšega oškodovanca, ki jih je zalotil, predstavili kot policisti, nato pa ga oropali. Nekaj podobnega se je po poročanju ljubljanskih policistov zgodilo tudi minuli konec tedna.»V nedeljo okoli 21.30 so bili policisti obveščeni o ropu v bližini Velikih Lašč. Do zdaj še neznani štirje storilci so najprej vlomili v hišo oškodovanke. Predstavili so se ji kot uslužbenci policije, jo zadržali v enem izmed prostorov, preostali pa so preiskali hišo ter iz nje odtujili gotovino in mobilni telefon,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Po dejanju so pobegnili, oškodovanka pa je bila med ropom lažje poškodovana. »Gre za moške, vsi so bili oblečeni v črno. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja,« je še povedala.Na območju policijske postaje Velenje pa so policisti obravnavali malce poseben vlom, so poročali s PU Celje. Neznani storilec je namreč vstopil v odklenjeno klet ob stanovanjski hiši, a je lastnica v poznih večernih urah klet zaklenila in ga vanjo nevede zaprla. Ta si je nato moral prežagati pot na prostost. Potem ko je premagal več lesenih letev, je pobegnil. »S seboj je odnesel več električnega orodja in prehranskih izdelkov,« je pojasnila, tiskovna predstavnica PU Celje.