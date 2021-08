Roparji na delu v centru

Ljubljana • Policisti v našem glavnem mestu so imeli te dni kar nekaj dela z roparji in drznimi tatovi. Včeraj so namreč poročali o številnih primerih ljubiteljev tuje lastnine.

Tako je v četrtek okoli 9. ure v trgovino v centru mesta vstopil neznanec in hotel ukrasti čevlje. »Ko ga je varnostnik želel ustaviti, pa je njega in prodajalko odrinil ter s kraja zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan,« je sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica tukajšnje policijske uprave. A ropar ni bežal daleč. Policisti so ga na podlagi opisa kmalu izsledili v bližini, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.



Istega dne okoli 17.30 je v trgovino v Šiški vstopil neznani moški in s police vzel artikel ter trgovino prav tako hotel zapustiti brez plačila. »Na to ga je opozoril varnostnik in ga poskušal zadržati, storilec pa ga je večkrat udaril, odvrgel artikle in zbežal. V dogodku je bil varnostnik lažje poškodovan, odpeljali so ga v UKC Ljubljana,« je sporočila Aleksandra Golec. Policisti iščejo moškega višje in močnejše postave, temnih kratkih las, nosil je temna sončna očala, oblečen je bil v belo majico in črne kratke hlače ter obut v črne natikače.



Na delu pa so bili tudi drzni tatovi. Policiste so obvestili, da je v sredo nekaj pred 12. uro do stanovanjske hiše v Polju prišel neznanec in se oškodovancu predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja. »Zvabil ga je iz hiše, medtem pa je drugi storilec preiskal hišo in odtujil gotovino. Povzročila sta za okoli 1500 evrov škode. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je pojasnila predstavnica ljubljanskih policistov.

Policisti iščejo tudi tatu, ki je udaril že pred mesecem dni. Že drugega julija sta se neznana storilca na območju centra s skuterjem pripeljala do oškodovanca, sopotnik mu je z ramen strgal nahrbtnik, nato pa pobegnila. Povzročila sta za nekaj tisoč evrov škode, oškodovanca pa tudi lažje poškodovala. »Ker z zbiranjem obvestil ni bilo mogoče ugotoviti njegove identitete, naprošamo vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, številko 113 ali anonimno na 080 1200,« je še povedala Aleksandra Golec.

