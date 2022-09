Takrat ko Milenko Hudorovac iz Žabjaka ropa in krade, gotovo ne razmišlja, kako trpijo žrtve, a ko je žrtev on, hudičevo računa in sešteva, koliko so vredni njegova bolečina, strah in travme, ki jih je doživljal. Prepričan je, da je njegova bolečina vredna na tisoče evrov, in da bi prišel do cvenka, celo toži državo. Ker bi moral sam plačati prevoz na sodišče, saj gre za civilno tožbo, smo ga čakali zaman. Pač nima denarja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Kar dve tožbi je Hudorovac, ki je bil doslej že več kot 30-krat kaznovan, vložil proti državi. Pri prvi je že pogrnil na celi črti in bo moral,...