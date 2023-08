Roparja sta ju najprej pretepla, potem enemu še ukradla denarnico. Ste ju videli?

Škofjeloške policiste so danes nekaj po 9. uri obvestili o ropu na pešpoti od glavne avtobusne postaje proti Spodnjemu trgu v Škofji Loki. Po do sedaj zbranih obvestilih sta neznana storilca pristopila do dveh oškodovancev in ju začela pretepati. Od enega sta si protipravno prilastila denarnico in s kraja peš zbežala v smeri Spodnjega trga. Eden od storilcev je imel za pasom orožje (pištolo).

V ropu sta bila oba oškodovanca lahko telesno poškodovana.

Policisti zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opis storilcev

Prvi je mlajši moški, star od 16 do 18 let, suhe postave, visok okoli 180 cm, svetlih kratkih las, brez brk in brade, oblečen v dolgi spodnji del trenirke sive barve, zgoraj pa je imel pulover vijolične barve.

Drugi je mlajši moški, star od 16 do 18 let, suhe postave, visok okoli 180 cm, svetlih kratkih las, brez brk in brade, oblečen v zelene kratke hlače in črno majico. Za pasom je imel pištolo.

Z do sedaj izvedenimi ukrepi storilca še nista bila izsledena, zato policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o dejanju, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo (ali Policijsko postajo Škofja Loka na 04 502 37 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200).