Roparja sredi belega dne s pištolo nad ženico (FOTO)

Medtem ko policisti pospešeno iščejo storilca, ki je pred dnevi izvršil oborožen rop poštne poslovalnice v Lendavi, se je na tem območju zgodil nov oboroženi rop. Tokrat so oropali starejšo krajanko mirnega naselja Radmožanci v občini Lendava. Včeraj med 14.00 in 14.15 so širše območje ponovno zasedli policisti in kriminalisti.

Ropala sta moški in ženska.

Po doslej znanih podatkih sta dve osebi, šlo naj bi za moškega in žensko, z orožjem prišli v hišo starejše ženske, neuradno stare okoli 90 let. V glavo naj bi ji uperila strelno orožje in jo začela izsiljevati za denar. Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, jima je izročila denarnico, storilca pa naj bi odnesla le manjšo količino gotovine. Nepridiprava, ki naj bi govorila v »srbohrvaščini,« sta po dejanju pobegnila, ženica pa je začela klicati na pomoč. Policijo so o dogodku obvestili sosedi.

Iskali siv karavan

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, sta se roparja s kraja dogodka odpeljala z neznanim osebnim vozilom karavan izvedbe sive barve. »Osumljeni moški naj bi imel v roki predmet podoben pištoli. Ženski naj bi odtujila manjšo vsoto denarja. Policisti izvajajo operativne naloge v smeri izsleditve osumljenca s postavitvijo cestnih blokad, ugotavljanjem identitete, zbirajo obvestila in opravljajo ogled. Podrobnejše informacije vam bomo sporočili po vseh ugotovljenih okoliščinah,« je sporočil Dejan Bagari, vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota. Policisti so med drugim pregledovali avtomobile ter območje na relaciji Lendava–Mostje, v Dobrovniku, na relaciji Turnišče–Nedelica ter na relaciji Hotiza–Velika Polana.