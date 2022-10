Izsledili roparja, ki je s kirurško masko na obrazu oropal banko, star je 24 let

Poročali smo, da je na Dunajski cesti v Ljubljani neznani osumljenec vstopil v denarno ustanovo in od zaposlenih zahteval denar. Odnesel je nekaj sto evrov gotovine, nato pa peš pobegnil s kraja .

Policisti so s kriminalistično preiskavo in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je dejanja utemeljeno osumljen 24-letni Ljubljančan. Na podlagi pridobljene odredbe je bila pri njem opravljena hišna preiskava, kjer so bili najdeni predmeti, ki izhajajo iz kaznivega dejanja.

Osumljenec je bil s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je izrekel ukrep javljanja na policijski postaji. Osumljenec v preteklosti še ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj.