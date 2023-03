Roparja je usodno ustrelila (FOTO)

Kaj se dogaja z enim od bratov razvpitega zmagovalca resničnostnega šova Kmetija Fahrudina Čauševića - Fakija? Amir Porčić je lani skupaj z Nejadom Majetićem ter še enim neznanim pajdašem poskušal oropati zakonski par v Bosni in Hercegovini, oškodovanka je Majetića usodno ustrelila, Porčić pa se je znašel v lisicah. In še zdaj je za zapahi, nam je sporočila sekretarka pristojnega kantonalnega sodišča v Bihaću Safija Selman. »24. februarja 2023 je bil obtoženemu Porčiću pripor podaljšan za dva meseca. Sojenje je v teku, 9. marca je bilo nadaljevanje glavne obravnave.«

Oškodovanka izvlekla pištolo

Bihaško sodišče je sicer za Ljubljančana oktobra potrdilo obtožnico tamkajšnjega kantonalnega tožilstva, »s katero se osumljenega bremeni, da je storil kaznivo dejanje razbojništva v poskusu po 289. členu kazenskega zakonika Federacije Bosne in Hercegovine v zvezi z 31. členom tega zakonika«. Ta člen govori o sostorilstvu.

Tako so iz hiše Memićevih odnesli usodno ranjenega Majetića. FOTO: Arhiv S.N.

V noči na 27. julij 2022 so vlomili hišo zakoncev Memić v kraju Stijena pri Cazinu, Sakiba naj bi s pištolo udarili po glavi ter od njega zahtevali, naj jim da denar. Še naprej naj bi ga brutalno pretepali z orožjem in palicami, da je celo izgubil zavest, nato pa zvezali. Da se v pritličju hiše mora dogajati nekaj čudnega, je v prvem nadstropju zaslutila Sakibova žena Hajrija, zato si je pripravila pištolo. Potem ko so opravili s Sakibom, so se vlomilci napotili do nje. Eden od njih je zavpil: »Ne premikaj se, ubili te bomo,« na njeno glavo pa prislonil pištolo. A je torej tudi ženska imela pri sebi orožje in je enega od razbojnikov ustrelila. 42-letni Majetić je obležal hudo ranjen, Porčić in tretji storilec sta zbežala iz hiše, a so policisti Ljubljančana kmalu prijeli, preiskovalni sodnik pa ga je dal vtakniti v pripor. Majetića so odpeljali v bihaško bolnišnico, od tam pa so 8. avgusta pristojne organe obvestili, da je umrl.

Skupaj naj bi ukradla Zidarjevega beemveja.

Stari znanci sodišč

Amir Porčić se je že pojavljal na straneh slovenske črne kronike. Po besedah našega vira se je nekoč pisal Burja, in če gre za pravega Amirja Burjo, je bil član združbe, ki je v Sloveniji ukradla pet dragocenih avtomobilov. Športnega beemveja so denimo odpeljali iz garaže šefa SCT Ivana Zidarja, skupaj z avtom pa se je odpeljal tudi njegov računalnik.

Za zmago v Kmetiji je Fahrudin dobil 50 tisočakov. FOTO: Mediaspeed.net

O Amirju Porčiću so denimo spregovorili policisti na celjski okrožni sodniji, kjer je potekal proces zaradi filmskega ropa na Frankolovem. Povedali so, da so ga skupaj s še enim od bratov Čaušević, Hajrudinom, identificirali kot sostorilca Alena Čibarića. Na Frankolovem so maja 2020 napadli in zvezali 78-letnega Marijana Pelina in njegovo partnerico Alojzijo Guzej. Ukradli so denar, zlatnino, fotoaparat in prenosnik ter celo hyundaia santa fe, avto so pozneje našli policisti. Ker proti Amirju in Hajrudinu niso zbrali dovolj dokazov, ju tožilstvo ni preganjalo, Čibarić je bil obsojen na 35 mesecev zapora.

Porčićev in Hajrudinov brat Fahrudin in Mirsad sta leta 2014 oropala ljubljansko družino Belovič, napadla 19-letnega Žana, ki je bil sam doma, ukradla pa dva hranilnika in sef, v katerem je bilo 10 naložbenih zlatnikov Dunajskih filharmonikov, vrednih skoraj 13 tisočakov, pet kilogramskih srebrnih palic in 20 stogramskih zlatih palic, vrednih več kot 67 tisočakov. Čauševićeva sta na kazenski sodniji krivdo priznala, bila sta obsojena na dve leti zapora, s tem da je bila kazen za Fahrudina še za osem mesecev zapora strožja, saj je bil obsojen tudi zaradi neke tatvine.

Kaj je razbojništvo? Porčića bosanski tožilci preganjajo zaradi kaznivega dejanja poskusa razbojništva v sostorilstvu. Njihov kazenski zakonik veleva: kdor z uporabo sile proti drugemu ali s pretnjo, da bo napadel njegovo življenje ali organe, vzame tujo premičnino z namenom, da si jo pridobi, se kaznuje z zaporom od enega do deset let. Če je bil pri tem kaznivem dejanju kdo hudo telesno poškodovan ali je to kaznivo dejanje storilo več ljudi in če je bilo pri tem uporabljeno orožje ali nevarno orodje, se storilec kaznuje s kaznijo zapora najmanj pet let.

Pa tudi oseba Nejad Majetić je že polnila stolpce slovenske črne kronike. Tudi on naj bi bil član združbe, ki se je ukvarjala s tatvinami avtomobilov, zaradi več grehov je bil obsojen na devet let in pol zapora. Med drugim naj bi z Amirjem Burjo sodeloval pri kraji prej omenjenega Zidarjevega beemveja. Lani pa sta se torej skupaj znašla v Bosni, kjer sta nameravala ropati, a se je vse skupaj za Majetića končalo s smrtjo, Porčić pa je pristal za bosanskimi zapahi.