Okrog 15.40 se je zgodil oborožen rop poslovalnice Zlatarne Celje v središču prestolnice v Wolfovi ulici. Neznana roparja sta ukradla denar in nakit v skupni vrednosti več tisoč evrov. Prvi je bil kratkih temnih las, normalne postave, oblečen v jopico svetlo modre barve in spodnji del temno modre trenirke. Na sprednji strani telesa je nosil nahrbtnik. Drugi storilec je bil malo bolj polne postave, z bradico, na glavi je nosil temno kapo s ščitnikom, oblečen pa je imel pleten pulover sivo-črne oziroma modre barve s črtastim vzorcem in spodnji del črne trenirke. Čez rame je imel obešeno manjšo ...