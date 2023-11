Ropar z ostrim predmetom udaril na Gosposvetski ulici

V torek okrog 21. ure so bili policisti obveščeni o kaznivem dejanju ropa. V poročilu PU Maribor navajajo, da je moški vstopil v poslovni prostor na Gosposvetski ulici v Mariboru, od prodajalke zahteval denar ter grožnjo podkrepil z ostrim predmetom. Po dejanju pa zbežal.

Po prvih informacijah gre za moškega, starega od 20 do 30 let. Oblečen je bil v zgornji del črne barve, hlače zelene barve in zelene športne copate.