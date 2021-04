Ropar z masko udaril na Viču

V soboto malo po 19. uri je v prodajalno na Viču vstopil zamaskiran neznanec in pd blagajničarke s pištolo v roki zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev in odšel. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Moški je star 20 do 25 let, visok med 180 in 190 cm, oblečen pa je bil v modre hlače in modro bundo. Na glavi je imel masko in kapo s ščitkom.

Komentarji: