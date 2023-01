Kdo ve, ali se bo srbski kriminalec Saša Marijančević še kdaj vrnil v našo državo, v kateri naj bi si nabral kopico grehov. Več kot desetletje se je požvižgal na vabila slovenskih kazenskih sodnikov. Ti so pred časom z njim celo navezali stik in ga prijazno pobarali, zakaj se ne odziva. Pa jim je na kratko odvrnil: »V Slovenijo pridem šele, ko bo postala demokratična država.« Zdaj lahko mirno pride, saj so očitki proti njemu zastarali. Na beg v pižami Čez kak mesec bo minilo 11 let, odkar so na PU Ljubljana javnost zaprosili za pomoč pri iskanju osumljenca, ob pozivu pa objavili ...