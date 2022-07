Ropar pobegnil praznih rok

V ponedeljek okoli 22.15 so mariborsko policijsko upravo obvestili, da je eno od bencinskih črpalk na Teznem v Mariboru poskušal oropati neznani moški.

Počakal je, da so kupci odšli, nato pa stopil za pult do prodajalca in mu z ostrim predmetom zagrozil, naj odpre blagajno. Prodajalec se mu je uprl, na pomoč mu je priskočil še občan, po prerivanju je ropar pobegnil. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, sta se prodajalec in občan med prerivanjem lažje poškodovala. Policisti nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja poskusa ropa in iščejo storilca. Je suhe postave, visok okrog 170 centimetrov, z brado, oblečen je bil v črn pulover s kapuco, kavbojke črne barve in obut v rdeče športne copate.