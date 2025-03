Ropar in vlomilci v rokah policistov

V teh dneh so se ljubljanski policisti ukvarjali z različnimi tatovi. Do včerajšnjega jutra so v le 24 urah prejeli klice na pomoč zaradi roparske tatvine, 10 tatvin, 7 vlomov in 3 poskusov vlomov.

Roparska tatvina se je v četrtek popoldne zgodila v Metelkovi ulici. Mladoletnik je prisedel k oškodovancu na klop in mu iz žepa sunil manjšo količino denarja, nato pa v družbi še ene osebe pobegnil. Oškodovanec je tatvino opazil in ga poskušal zadržati in zahteval nazaj denar, osumljenec pa ga je odrinil, udaril in zbežal. A so ga policisti prijeli. Denar so vrnili oškodovancu, roparja čaka ovadba.

Policisti so osumljenca zalotili

Isti dan so prijeli državljana Srbije, ki je v ponedeljek vlomil v gostinski lokal v Mostah in ukradel denar ter povzročil za več tisoč evrov škode. Pozno zvečer pa so prejeli klic, da neznanec na Vič vlamlja v gradbeni kontejner, od koder je odnesel industrijski sesalnik. Policisti so osumljenca zalotili, ko je z njim zapuščal gradbišče. O vsem bodo obvestili tožilce.

»Zahvaljujemo se občanom, ki so s takojšnjim klicem na številko 113 bistveno pripomogli k temu, da je bil osumljenec prijet in kaznivo dejanje uspešno preiskano. Kot že večkrat do zdaj se je pokazalo, da pozornost občanov, ki zaznajo morebitno kaznivo ravnanje, in njihov takojšnji odziv pomagata, da so osumljenci prijeti in ustrezno procesuirani,« so se zahvalili na PU Ljubljana.