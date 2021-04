Ropala z elektrošokerjem, fasala leto in pol

Lani so se v Škofji Loki dogajali vlomi, ki so bili s tanko nitko povezani s taktiko vlomilcev. Namreč: vlomilci so na vrata namestili nitko, in če je bila pozneje pretrgana, so vedeli, da je lastnik stanovanja doma, če je ostala nepoškodovana, pa so se lotili nečednega posla. Policija je ujela dva Gruzijca, ki sta na isti način ropala že na Štajerskem. Nekaj po tistem so se v Škofji Loki pojavili Moldavci z enakimi apetiti – priti do vrednih predmetov ali denarja z barabijo. Paralizirali so žrtev Bili so precej manj prefinjeni oziroma njihova lopovska dejavnost ni bila toliko iz...