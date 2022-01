Ropa ni hotel prijaviti

Eden iz trojice, obtožene ugrabitve pozneje umorjenega 35-letnega Danijela Božića, je v službo prišel poškodovan in rekel, da je bil žrtev ropa. Sodelavcem pa se je zdelo nenavadno, da kaznivega dejanja ni želel prijaviti policiji, je bilo slišati včeraj na nadaljevanju sojenja, na katerem je pričal kriminalist Goran Marijan.

Med prevozom na sodišče veljajo najstrožji varnostni ukrepi. FOTO: Moni Černe

Ta je med drugim povedal, da je več oseb v podjetju, v katerem je bil zaposlen obtoženi Dragan Čikojević, izjavilo, da je bil ta poškodovan in da je dejal, da so ga oropali. Marijan je namreč sodeloval v razgovorih v podjetju, kjer je bil zaposlen Čikojević.

Čeprav se natančne vsebine pogovorov izpred več kot dveh let ni spomnil, pa je več oseb v podjetju videlo, kako je bil Čikojević poškodovan po obrazu. Iz razgovorov je bilo razbrati, da naj bi bil žrtev ropa in da naj bi iz njegove hiše odvzeli predmet velike vrednosti. Prav tako je ena od zaslišanih oseb v podjetju omenila, da bi moral Čikojević po lastnih navedbah odpotovati v Beograd na poligrafski test.

Anonimno pismo

Policija je sicer še pred tem prejela anonimno pismo, po katerem naj bi na domačem naslovu Čikojević izvajal kriminalna dejanja, tudi prodajo prepovedanih drog. Ker so bili očitki presplošni in niso bili podani znaki storitve kaznivega dejanja, pa policija zadev tedaj ni dodatno preverjala, je Marijan povedal med preiskavo.

Med drugim so brali nekatere listinske dokaze, vključno z uradnim zaznamkom o hišni preiskavi pri Čikojeviću, v kateri so mu zasegli polavtomatsko pištolo in več nabojev. Prav napad na Čikojevića na njegovem domu, v katerem naj bi napadalci odnesli zelo vreden predmet, naj bi bil povezan z ugrabitvijo Danijela Božića nekaj tednov pozneje.

Obtožnica Klemnu Kadivcu, črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću in Čikojeviću očita, da so skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovali ugrabitev Božića in poskušali ugrabiti Žarka Tešanovića z namenom, da jima povzročijo najmanj hude poškodbe. S tem naj bi ju prisilili, da opustita posle s prepovedanimi drogami, ter izsilili informacijo o tem, kje je ukradeno blago oziroma denar.

Napad na Čikojevića na njegovem domu naj bi bil povezan z ugrabitvijo Danijela Božića nekaj tednov pozneje.

Božića so decembra 2019 po tistem, ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, našli mrtvega v okolici Kranja, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja. Policija je ob njegovem izginotju na območju Ankarana obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim. Istega dne je policija prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.