Rop v središču Ljubljane: zagrozil prodajalki in s pajdašem pobegnil z zlatom

V četrtek dopoldne je v središču prestolnice prišlo do drznega ropa. Neznani moški je vstopil v prodajalno z nakitom, zagrozil zaposleni in pobegnil z več tisoč evrov vrednim plenom. Policija storilca še išče.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln z nakitom na območju centra Ljubljane. Neznani storilec je vstopil v prodajalno in z nevarnim predmetom zagrozil tam zaposleni, ji omejil gibanje, nato pa iz trgovine odtujil več prodajnih artiklov v vrednosti nekaj tisoč evrov.

Po dejanju se je skupaj z še eno osebo, ki ga je čakala pred trgovino, s kolesom zbežal s kraja. Po do zdaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Kriminalisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opis storilca: moški star okoli 40 let, visok približno 190 cm, močnejše postave, oblečen v svetlo modro srajco, na obrazu je imel svetlejšo masko.

Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, naj to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113.