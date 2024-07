Rop v Mariboru: sredi dneva je ostal brez gotovine, sledilo je še nekaj hujšega

Mariborski policisti obravnavajo kaznivo dejanje ropa. Do oškodovanca so v torek popoldne v Mariboru pristopile mlajše osebe in zahtevale, da jim izroči nahrbtnik, nato pa so mu ga odvzele in iz njega odvzele gotovino, oškodovanca pa je eden od storilcev še udaril.

Policisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila.