Rop v Ljubljani: z ostrim predmetom zagrozil prodajalki in ji vzel denar

V torek okoli 19.30 so policiste obvestili o ropu v trgovini na območju centra Ljubljane, kjer je do sedaj neznani storilec z ostrim predmetom zagrozil zaposleni in iz blagajne odtujil nekaj sto evrov gotovine. Po dejanju je peš pobegnil.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Opis osumljenca: moški, suhe postave, oblečen v črno trenirko z belimi črtami in črno jakno s kapuco, nosil je rokavice, obute je imel črne superge, prek obraza je imel medicinsko masko. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo ropa.