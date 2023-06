Rop v Ljubljani: z nožem v roki od prodajalke zahteval gotovino! Ste ga videli?

V petek, nekaj po 20. uri je v trgovino v središču Ljubljane vstopil neznan moški in od prodajalke z nožem v roki zahteval gotovino. Nato jo je nekaj pograbil iz blagajne in s kraja zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policija išče moškega, starega okoli 30 let, visoke suhe postave. Nosil je temnejši pulover s kapuco, preko obraza je imel kirurško masko. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Istega dneva dopoldan se je v središču Ljubljane zgodila tudi drzna tatvina, ko je do oškodovanca pristopil moški, ki je z gestami in mapo v roki nakazal, da zbira denar za pomoči potrebne. Ko mu je oškodovanec iz denarnice izročil nekaj drobiža, pa je neznanec izkoristil priložnost, oškodovanca zamotil in mu med tem iz odprte denarnice odtujil še ostalo gotovino. Oškodovanec je dejanje opazil šele po prihodu domov.

Policija išče moškega, starega okoli 35 let, visokega okoli 170 cm, močnejše postave in kratkih temnih las. Oblečeno je bil v belo majico in črne hlače, preko ramen je imel torbico. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.