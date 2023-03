Rop v Ljubljani: z bencinskega servisa odnesel denar, ste ga videli?

V nedeljo okoli 13.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu bencinskega servisa na Šmartinski cesti v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbencev zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z ostrim predmetom.

Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in se s kraja odpeljal s črnim treking moškim kolesom.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Opis storilca: visok okoli 200 cm, oblečen v črna oblačila, obut v rjave čevlje z, na glavi je imel volneno črno kapo z izrezom za oči.