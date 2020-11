Rop v Ljubljani, ste videli storilca?

V sredo nekaj pred 19. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Rožne doline v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je neznani storilec vstopil v prodajalno, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar.



Iz blagajne je odtujil nekaj sto evrov in peš pobegnil s kraja v smeri Tržaške ceste. V dogodku storilec ni uporabljal nevarnih predmetov, prav tako ni bil nihče poškodovan.



Opis storilca: moški, manjše, močnejše postave, oblečen v temna oblačila z zimsko temnomodro volneno kapo, kirurško masko in korekcijskimi očali.



Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.