Rop v Ljubljani: pristopil do mimoidočega in ga prosil za cigareto, nato pa ...

Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek okoli 17. ure obveščeni o ropu v središču Ljubljane. Moški je pristopil do mimoidočega in ga prosil za cigareto. Nato ga je udaril in mu iz rok odtujil mobilni telefon.

Opis: moški star okoli 25 let in visok okoli 185 cm.

Policist še zbirajo obvestila in izvajajo vse aktivnosti za izsleditev storilca kaznivega dejanja in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.