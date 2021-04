Rop v Ljubljani: grozil ji je s pištolo in jo udaril po roki

V petek malo po 16. uri je v prodajalno v središču Ljubljane vstopil neznanec in od blagajničarke s pištolo v roki zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev, so sporočili s PU Ljubljana. Med ropom je blagajničarko dvakrat udaril po roki in jo pri tem lažje poškodoval.



Policisti nadaljujejo preiskavo. Gre za moškega, starega 20 do 25 let, visok okoli 185 cm, oblečen je bil v črna oblačila, na glavi je imel masko in kapo s ščitkom.

