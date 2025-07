Rop sredi dneva v Mariboru: zamaskirana moška ukradla za 80.000 evrov

V soboto okoli 9. ure dopoldne so mariborske policiste obvestili o ropu zlatarne na Slovenski ulici v Mariboru. Po znanih informacijah je zamaskiran neznanec vstopil v poslovni prostor in od zaposlene zahteval denar oziroma zlatnino in druge izdelke, pri tem pa jo udaril, ko je v prostore vstopil tudi drugi neznanec. Skupaj sta ukradla še več dragocenih predmetov in odšla. Ko ju je pri tem poskušal ustaviti mimoidoči, ga je eden od roparjev udaril, nakar sta zbežala. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 80.000 evrov škode.

Slovenska ulica v Mariboru je ob sobotah dopoldne zelo prometna. FOTO: PU MB

Storilca naj bi oddrvela s temnejšim skuterjem brez registrskih označb z rdečim napisom. Sprva naj bi se odpeljala proti Strossmayerjevi ulici v Mariboru, po nekaterih informacijah pa naj bi bila pozneje videna na območju Tabora v Mariboru. »Eden izmed njiju je visok okoli 185 cm, srednje postave, drugi visok 175 cm, močnejše postave, oba sta bila oblečena v črna oblačila, nosila sta podkapi in črni čeladi (ena je imela napis Piaggio, druga bele črte), s seboj sta imela torbo modre barve. Vse, ki bi imeli koristne informacije o osumljencih, policisti prosimo, da pokličejo na 113 ali anonimni telefon 080 1200,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.