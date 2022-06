Rop sredi belega dne v središču Ljubljane. Ste videli storilca?

V petek okoli 17. ure so policiste obvestili o ropu v središču Ljubljane.

Po do zdaj znanih podatkih je neznani storilec prišel do oškodovanca na parkirišču ter ga zbil na tla, nato pa mu odtujil mobilni telefon in denarnico. Po dejanju je s kraja peš pobegnil. Povzročil je za okoli 700 evrov materialne škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev neznanega storilca in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo.

Storilec je moški, star od 30 do 40 let, visok okoli 180 cm, temnejših las, atletske postave, oblečen je bil v temna oblačila. Če ste ga opazili, obvestite policijo.