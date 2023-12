Rop sredi belega dne na Fužinah: policija išče dva mlajša moška

V torek nekaj po 14. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu na Fužinah, kjer sta do dveh oškodovancev pristopila dva neznanca in s predmetom, podobnim pištoli, od njiju zahtevala vrednejše predmete.

Prišlo je do prerivanja, a roparjema sta na koncu odtujila mobilna telefona in nahrbtnik ter s kraja pobegnila.

Opis napadalcev:

Opis 1: mlajši moški, oblečen v temno modra oblačila, nosil je modre športne hlače z belim robom, obut je bil v črne čevlje, na glavi je imel masko modre barve.

Opis 2: mlajši moški, visok okoli 175 cm, oblečen v sivo, nosil je jakno rumene barve, na glavi je imel masko in kapuco zeleno modre barve.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.