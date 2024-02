Okrog 12. ure so bili na PU Maribor obveščeni o kaznivem dejanju ropa v eni od poslovalnic v bližini Titove ceste v Mariboru. Po prvih informacijah je moški vstopil v poslovalnico, pristopil do blagajne, kjer je od zaposlene osebe zahteval denar, ga odtujil in zbežal.

Trenutno policisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in prva preiskovalna dejanja.