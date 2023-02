Rop na Celovški: z nožem zagrozil prodajalki in ukradel denar

V torek zvečer, nekaj pred 20. uro, je na Celovški cesti v Ljubljani neznan moški vstopil v prodajalno in z nožem v roki od prodajalke zahteval denar. Storilec je nato iz blagajne vzel bankovce in s kraja peš zbežal. Povzročil je za nekaj sto evrov materialne škode.

Opis roparja: moški visok okoli 185 do 190 cm, oblečen je bil v temna oblačila, na glavi je imel kapuco in črno masko. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.