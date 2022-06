Romuna sta prodajala sumljive stvari, posredovala policija

V Kranju so včeraj policisti obravnavali prijavo sumljive prodaje posode na javnem kraju. Ustavili so državljana Romunije in o dogodku seznanili pristojno službo finančne uprave.

Ob tem svetujejo previdnost pri tovrstnih naključnih nakupih, ker gre lahko za stvari sumljive kakovosti in izvora. Previdno tudi pri dajanju prispevkov zaradi potencialnih goljufij, še javnosti sporočajo gorenjski policisti.